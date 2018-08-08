Манчестер Сіті домовився про трансфер українця Зінченка

13:34, 08 серпня 2018
Футбол
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Олександр Зінченко близький до того, щоб залишити "Манчестер Сіті" / instagram.com

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«Ман Сіті», швидше за все, продасть 21-річного хавбека. Інший клуб англійської Прем'єр-ліги - «Вулверхемптон» - вже домовився з клубом про трансфер українця, і тепер «Вовки» (прізвисько команди) вестимуть переговори з Зінченком про умови особистого контракту.

Переговори між керівництвом «Вулверхемптона» і самим гравцем мають відбутися сьогодні.

Зазначимо, що трансферне вікно в Англії закривається завтра, 9 серпня.

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Теги: #Олександр Зінченко#Манчестер Сіті