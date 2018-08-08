Манчестер Сіті домовився про трансфер українця Зінченка
13:34, 08 серпня 2018Футбол
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Український хавбек близький до переходу в "Вулверхемптон".
Олександр Зінченко близький до того, щоб залишити "Манчестер Сіті" / instagram.com
Півзахисник «Манчестер Сіті» і збірної України Олександр Зінченко може змінити клубну прописку, повідомляє Expressandstar.com.
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«Ман Сіті», швидше за все, продасть 21-річного хавбека. Інший клуб англійської Прем'єр-ліги - «Вулверхемптон» - вже домовився з клубом про трансфер українця, і тепер «Вовки» (прізвисько команди) вестимуть переговори з Зінченком про умови особистого контракту.
Переговори між керівництвом «Вулверхемптона» і самим гравцем мають відбутися сьогодні.
Зазначимо, що трансферне вікно в Англії закривається завтра, 9 серпня.
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