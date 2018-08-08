Форвард Дніпра -1 Супряга на 99% перейде в Динамо - ЗМІ

При цьому, згідно з угодою, "Дніпро-1" отримає 50% з наступного перепродажу форварда, якщо вона відбудеться.

18-річний український форвард "Дніпра-1" Владислав Супряга на 99% стане гравцем "Динамо".

Про це повідомили ведучі YouTube-передачі «ТаТоТаке» Сергій Болотніков та Костянтин Андріюк.

За інформацією журналістів, сума трансферу не буде перевищувати 7,5 млн євро. Але при цьому "Дніпро-1" отримає 50% з наступного перепродажу форварда. Якщо вона станеться, звичайно.

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18-річний Супряга є вихованцем "Дніпра", з якого влітку минулого року разом з більшістю гравців перейшов у "Дніпро-1".

У минулому сезоні на його рахунку 7 голів в 28 матчах у всіх турнірах за дніпрян. Також в його активі виступи за молодіжні збірні України (18 матчів, 4 голи).

"Динамо" цього літа цікавилося низкою іноземних нападників - Мансільєю з "Расинга", Теліном з "Андерлехта" і Видрою з "Дербі". Останніх двох у Києві вже точно не буде - вони знайшли собі нові клуби.