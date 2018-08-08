Традиційний "привіт" агресору: фанати "Динамо" у Празі заспівали "Путін х*йло" (відео)
00:59, 08 серпня 2018Футбол
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"Динамо" зіграло внічию зі "Славією" у першому матчі - 1:1, пропустивши гол з пенальті на 90+5-ій хвилині.
На трибунах празького стадіону пролунало "Путін х*йло" / скріншот відео ТСН
Фанати київського "Динамо", яких було понад тисячу осіб на виїзному матчі з празькою «Славією», не забули передати "привіт" президенту РФ Володимиру Путіну.
Як повідомляє ТСН, вже традиційне на футболі "Путін х*йло" пролунало і на трибунах стадіону у Празі.
"Динамо" зіграло внічию зі "Славією" у першому матчі - 1:1, пропустивши гол з пенальті на 90+5-ій хвилині. Матч-відповідь проти чехів "Динамо" проведе наступного вівторка, 14 серпня, в Києві.
Фанати "Динамо" заспівали "Путін х*йло" на матчі Ліги чемпіонів у Празі
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