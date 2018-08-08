Традиційний "привіт" агресору: фанати "Динамо" у Празі заспівали "Путін х*йло" (відео)

"Динамо" зіграло внічию зі "Славією" у першому матчі - 1:1, пропустивши гол з пенальті на 90+5-ій хвилині.

Фанати київського "Динамо", яких було понад тисячу осіб на виїзному матчі з празькою «Славією», не забули передати "привіт" президенту РФ Володимиру Путіну.

Як повідомляє ТСН, вже традиційне на футболі "Путін х*йло" пролунало і на трибунах стадіону у Празі.

"Динамо" зіграло внічию зі "Славією" у першому матчі - 1:1, пропустивши гол з пенальті на 90+5-ій хвилині. Матч-відповідь проти чехів "Динамо" проведе наступного вівторка, 14 серпня, в Києві.