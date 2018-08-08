Хацкевич після гри Славія - Динамо: в моменті з пенальті був фол

Головний тренер киян прокоментував нічию в Празі.

Головний тренер «Динамо» Олександр Хацкевич прокоментував нічию зі «Славією» (1:1) у 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

«Було багато боротьби, верхових передач. Початок був гарним, ми контролювали м'яч. Але коли ми віддавали м'яч супернику, притискалися до своїх воріт - небезпека виникала після підбирань і навісних передач в штрафну. Результат першого матчу задовільний», - цитує головного тренера киян сайт "Динамо від Шуріка".

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«Пенальті в наші ворота? Нам з лавки не було видно цього моменту. Так, був фол, але чому не червона картка - це рішення арбітра», – сказав Хацкевич.

Після нічиєї в Празі матч-відповідь команди проведуть в Києві 14 серпня. Гра відбудеться на НСК "Олімпійський". Початок - о 19:30.

Як повідомляв УНІАН, під час матчу голкіпера "Динамо" Дениса Бойка вжалила оса.