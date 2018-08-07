Голкіпера Динамо в матчі зі Славією вжалила оса (відео)
23:49, 07 серпня 2018Футбол
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Незвичайний інцидент стався з Денисом Бойко під час поєдинку кваліфікації Ліги чемпіонів.
Дениса Бойка під час матчу вжалила оса / Instagram Дениса Бойка
Голкіпера "Динамо" Дениса Бойка на початку матчу 3-го раунду кваліфікації з празькою "Славією (1:1) вжалила оса.
Про це повідомив головний тренер "Динамо" Олександр Хацкевич, інформує офіційний сайт киян.
На початку поєдинку динамівський голкіпер впав на газон, а тренерський штаб був готовий до того, щоб зробити заміну. Однак Бойко все ж продовжив гру.
Як повідомляв УНІАН, "Динамо" зіграло внічию зі "Славією" у першому матчі - 1:1, пропустивши гол з пенальті на 90+5-ій хвилині.
Матч-відповідь проти чехів "Динамо" проведе наступного вівторка, 14 серпня, в Києві.
Бойко під час матчу зі "Славією" вкусила оса
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