Динамо на останній хвилині втратило перемогу над Славією у кваліфікації Ліги чемпіонів

Обидва голи в матчі були забиті в останні 10 хвилин.

Київське "Динамо" зіграло внічию з празькою "Славією" у першому матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Матч у столиці Чехії завершився з рахунком 1:1, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Вже на 3-й хвилині динамівці втратили гольовий момент - Циганков прострілив в центр на Бесєдіна, але форвард киян пробив у ногу голкіперу "Славії" Коларжу.

Футболісти празького клубу грали активно протягом більшої частини матчу, динамівці частіше діяли "другим номером". Після більш спокійного першого тайму обидві команди впевненіше пішли вперед після перерви. В середині другого тайму "Динамо" нарешті перехопило ініціативу, і моменти стали виникати у воріт "Славії".

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Один з ключових епізодів зустрічі відбувся на 82-й хвилині. Динамівці розіграли аут, Сидорчук парашутом закинув м'яч на Вербича, а той, у свою чергу, реалізував вихід віч-на-віч. 0:1.

В останні 10 хвилин "Славія" організувала штурм воріт віце-чемпіона України. В одному з епізодів киян врятував Бойко, а удару Делі після кутового трохи не вистачило точності.

Але на останній, 90+5-й хвилині чехи все ж досягли свого. Кендзьора зіграв рукою у своєму штрафному майданчику, і арбітр призначив пенальті. Гушбауер врятував нічию для господарів поля - 1:1.

Матч-відповідь "Динамо" - "Славія" відбудеться 14 серпня в Києві на НСК "Олімпійський". Початок - о 19.30.