Онлайн-відеотрансляція Славія - Динамо - 1:1: кваліфікація Ліги чемпіонів

Кияни стартують у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Сьогодні в Празі на стадіоні "Еден Арена" відбудеться перший матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів "Славія" (Прага, Чехія) - "Динамо" (Київ).

Цим поєдинком український віце-чемпіон починає чергову єврокампанію. Цікаво відзначити, що на внутрішній арені в новому сезоні динамівці провели вже чотири матчі, і у всіх зуміли не лише перемогти, але й зберегти свої ворота в недоторканності. Тож захисні порядки викликають зараз найменше занепокоєння у вболівальників "біло-синіх".

У столиці Чехії київські футболісти прибули у відмінному настрої, перебуваючи на хвилі позитивного результату в "українському дербі" з "Шахтарем". При цьому гірники були обіграні за короткий період двічі - спочатку в Суперкубку, а потім в чемпіонаті.

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З іншого боку, всі свої перемоги підопічні Олександра Хацкевича здобували з рахунком 1:0, що говорить почасти про везіння, почасти про те, що тренерський штаб намагається вичавити максимум з наявних кадрових ресурсів.

Чеська "Славія" зіграла в цьому сезоні три матчі і всі три завершила перемогами. Та такими, що сумніватися в справедливості цих результатів не доводиться (різниця м'ячів - 10-1). Додамо, що в поточному розіграші чемпіонату Чехії "Славія" після трьох турів йде на першому місці зі стовідсотковим результатом.

Історія протистоянь

Зазначимо, що це буде перша офіційна очна зустріч команд в історії. До цього "Динамо" і "Славія" зустрічалися лише раз у товариському матчі, який відбувся в лютому 2016 року в іспанській Марбельї. Тоді перемогу з рахунком 2:1 здобув чеський клуб.

Прогнози букмекерів

Як повідомляв УНІАН, аналітики букмекерських контор світу вважають "Славію" фаворитом у домашній грі проти "Динамо". На перемогу "Динамо" ставки приймаються з коефіцієнтом 3,38 до 1, на нічию - 3,00 до 1, а на перемогу "Славії" - 2,25 до 1.

Слова наставників

Головні тренери команд з повагою ставляться до можливостей своїх суперників у сьогоднішній грі.

Наставник "Динамо" Олександр Хацкевич:

"Перед кожною грою, особливо, коли протистояння складається з двох матчів, шанси команд завжди 50% на 50%. "Славія" сповідує не тільки силовий футбол, у них є і креативні футболісти. Все залежить від ситуації. У нас є план на гру, про який ми детально розповімо футболістам. Ми відштовхуємося від своєї гри. Для "Динамо" участь у Лізі чемпіонів - це престиж клубу і країни, ми дуже хочемо потрапити в груповий етап, мабуть і "Славія" ставить таку ж задачу".

Наставник "Славії" Індржих Тршиповскі:

"У "Динамо" є свій стиль і особистості, які роблять різницю. Оскільки я бачив, як грає "Динамо", багато голів в матчі не буде. Все вирішать деталі. "Динамо" грає від захисту, має двох опорних півзахисників, добре діє тактично. "Динамо" - фаворит. Ми знаємо, з яким клубом зустрічаємося. Десять років поспіль ця команда виходить у груповий етап, сім років - у весняну частину єврокубків. Але ми будемо грати активно, будемо намагатися змусити суперника помилятися".

Де дивитися матч

Матч "Славія" - "Динамо" можна буде подивитися в прямій трансляції на телеканалі "2+2", а також на сайті УНІАН.

Початок гри - о 20.30 за київським часом.