У Шахтарі відповіли на скандальні слова Хацкевича про "не український клуб"
Генеральний директор «Шахтаря» Сергій Палкін відповів на слова головного тренера «Динамо» Олександра Хацкевича про те, що донецька команда "більше не українська, а бразильська".
«Я впевнений, більше того, навіть переконаний, що Хацкевич шкодує про сказане. Думаю, що цей вислів більше продиктований його ейфорією від останньої неоднозначної перемоги. Але футбол така річ: сьогодні ви на коні, а завтра...
Тренер «Динамо» не перший сезон в Києві і чудово повинен знати, що «Шахтар» багато років є одним з лідерів за кількістю футболістів, що делегуються в різні збірні України. «Шахтар» набрав найбільшу кількість очок для нашої країни в єврокубковому рейтингу. «Шахтар» – єдиний український клуб часів незалежності, який завоював престижний європейський трофей.
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Хацкевич також чудово повинен знати, що один з ключових принципів європейського футболу – це толерантність і повага. Тому топові європейські клуби представлені гравцями зі всього світу, і там в голову нікому не прийде ділити їх на своїх і чужих. А хто забиває голи в команді – це питання більше тактики і філософії розвитку клубу, а не чинник національної приналежності.
У зв'язку з цим, зазначу наступне: «Шахтар» був, є і завжди буде українським клубом і ми ніколи не будемо (і не дозволимо іншим) використовувати національну тематику в боротьбі на футбольному полі і за його межами», – написав Палкін на своїй сторінці в Facebook.
Нагадаємо, на прес-конференції перед грою зі "Славією" в кваліфікації Ліги чемпіонів наставник киян Олександр Хацкевич, відповідаючи на питання про виступи "Шахтаря" в єврокубках, зазначив, що "гірники" більше не українська команда, а бразильська.