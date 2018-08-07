У Шахтарі відповіли на скандальні слова Хацкевича про "не український клуб"

У донецькому клубі відреагували на слова головного тренера "Динамо" Хацкевича про те, що гірники - "більше не українська, а бразильська команда".

Генеральний директор «Шахтаря» Сергій Палкін відповів на слова головного тренера «Динамо» Олександра Хацкевича про те, що донецька команда "більше не українська, а бразильська".

«Я впевнений, більше того, навіть переконаний, що Хацкевич шкодує про сказане. Думаю, що цей вислів більше продиктований його ейфорією від останньої неоднозначної перемоги. Але футбол така річ: сьогодні ви на коні, а завтра...

Тренер «Динамо» не перший сезон в Києві і чудово повинен знати, що «Шахтар» багато років є одним з лідерів за кількістю футболістів, що делегуються в різні збірні України. «Шахтар» набрав найбільшу кількість очок для нашої країни в єврокубковому рейтингу. «Шахтар» – єдиний український клуб часів незалежності, який завоював престижний європейський трофей.

Читайте такожКиївське "Динамо" знову обіграло Шахтар - тепер в УПЛ

Хацкевич також чудово повинен знати, що один з ключових принципів європейського футболу – це толерантність і повага. Тому топові європейські клуби представлені гравцями зі всього світу, і там в голову нікому не прийде ділити їх на своїх і чужих. А хто забиває голи в команді – це питання більше тактики і філософії розвитку клубу, а не чинник національної приналежності.

У зв'язку з цим, зазначу наступне: «Шахтар» був, є і завжди буде українським клубом і ми ніколи не будемо (і не дозволимо іншим) використовувати національну тематику в боротьбі на футбольному полі і за його межами», – написав Палкін на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, на прес-конференції перед грою зі "Славією" в кваліфікації Ліги чемпіонів наставник киян Олександр Хацкевич, відповідаючи на питання про виступи "Шахтаря" в єврокубках, зазначив, що "гірники" більше не українська команда, а бразильська.