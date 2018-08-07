Президент Дніпра-1 просить 15 мільйонів євро за форварда, яким цікавиться Динамо

Інформація про продаж Владислава Супряги в "Динамо" - це лише чутки, а вартість нападника буде рости, - стверджує Юрій Береза.

Президент ФК «Дніпро-1» Юрій Береза заявив, що 18-річний форвард команди Владислав Супряга не продається.

Про це футбольний функціонер написав у Facebook.

«Останнім часом ходить багато чуток про те, що наш Влад Супряга, форвард "Дніпра-1", проданий за 1 млн євро. Інтернет мерехтить новинами про його трансфер, і що «Динамо», купивши його, випередив «Манчестер Сіті», «Аякс», «Лейпциг», «Рому» тощо. Кажуть, що йдуть якісь факси, що вже на рахунок гроші прислали або що ми підписали якісь документи. Це все – брехня.

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Хочу наголосити з залізною впевненістю: Супряга не продавався і не продається. А кому дуже цікаво, відкрию таємницю – його ціна не нижче ціни «реалмадридівського» Луніна! І це – не три, шість або 10 млн євро. Ціна Влада Супряги – 15 млн євро, а з кожним днем вона може зростати ще на кілька сотень тисяч!

Якщо хтось зможе і здатний запропонувати саме таку ціну – будь ласка, почнемо переговори. А всі чутки про те, що ми його вже продали – нехай залишаться здогадками фейсбучних тролів», – написав Береза.

Нагадаємо, в понеділок у ЗМІ з'явилася інформація, що талановитого 18-річного нападника купило "Динамо". Раніше було відомо про інтерес до гравця з боку "Аякса", "Манчестер Сіті" та інших клубів.