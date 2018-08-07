Динамо не є фаворитом першого матчу зі Славією у кваліфікації Ліги чемпіонів
12:34, 07 серпня 2018Футбол
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Помітну перевагу на ставках букмекерів має суперник киян.
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Аналітики провідних букмекерських контор світу вважають празьку "Славію" фаворитом у грі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти київського "Динамо".
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Середній коефіцієнт провідних контор світу вивів спеціалізований сайт BetExplorer. На перемогу "Динамо" ставки приймаються з коефіцієнтом 3.42 до 1, на нічию - 3.01 до 1, а на перемогу "Славії" - 2.23 до 1.
Нагадаємо, сьогодні "Динамо" стартує в новому сезоні єврокубків. Перший суперник - празька "Славія", перший матч з якою відбудеться на виїзді в Празі. Початок - о 20.30 по Києву.
Гра-відповідь пройде в столиці України через тиждень.
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