Хацкевич: Шахтар не українська команда, а більше бразильська

Головний тренер "Динамо" висловився про головного конкурента в чемпіонаті України.

Головний тренер «Динамо» Олександр Хацкевич перед матчем у кваліфікації Ліги чемпіонів проти празької "Славії" висловився з приводу виступу «Шахтаря» на європейській арені. Про це повідомляє сайт "Динамо Київ від Шурика".

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– На міжнародній арені з українських команд яскравіше проявляє себе «Шахтар». Чи важливо для вас посунути донеччан з цих позицій?

– «Шахтар» не українська команда, а більше бразильська. Подивіться на статистику, хто у них забиває більше м'ячів. В основному, це роблять бразильці. Для «Динамо» участь у Лізі чемпіонів – це престиж клубу і країни, ми дуже хочемо потрапити до групового етапу, мабуть і «Славія» ставить таке ж завдання, – зазначив Олександр Хацкевич.

Нагадаємо, що сьогодні "Динамо" проведе першу гру в кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2018/2019. У Празі динамівці зіграють з чеської "Славією".

Початок гри - о 20.30 за київським часом.