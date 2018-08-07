Сьогодні Динамо стартує у новому розіграші Ліги чемпіонів

Кияни почнуть свій турнірний шлях у Празі.

У вівторок, 7 серпня, віце-чемпіон України київське «Динамо» розпочне свій турнірний шлях у Лізі чемпіонів-2018/19. Кияни проведуть перший матч 3-го кваліфікаційного раунду турніру в Празі проти «Славії».

В новому сезоні команда Олександра Хацкевича поки що лише перемагає, причому з однаковим рахунком – 1:0. Мінімальної переваги вистачило киянам для двох перемог над «Шахтарем» (спочатку в Суперкубку, потім – у чемпіонаті), а також над «Ворсклою» та ФК «Львів».

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«Славія» також здобула три перемоги в трьох стартових турах чемпіонату Чехії, але набагато результативніше – із загальним рахунком 10:1.

В останній раз «Динамо» пробивалося до групового етапу Ліги чемпіонів два роки тому, а «Славія» - в 2007 році.

Вже відомо, що переможець двоматчевої дуелі "Славія" - "Динамо" в раунді плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів зіграє з найсильнішим у парі "Стандард" - "Аякс".

Матч "Славія" - "Динамо" можна буде подивитися в прямій трансляції на телеканалі "2+2", а також на сайті УНІАН.

Початок гри - о 20.30 за київським часом.