Хацкевич напередодні гри Славія - Динамо: надійна гра в обороні - це головне

Олексанлр Хацкевич поділився думками напередодні матчу "Славія" - "Динамо" у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич поділився своїми думками напередодні першого матчу 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів "Славія" (Прага) - "Динамо".

"Перед кожною грою, особливо, коли протистояння складається з двох матчів, шанси команд завжди 50% на 50%. Чи влаштує мене, якщо команда і надалі перемагатиме з рахунком 1:0? Надійна гра команди в обороні - це головне. У тих іграх, які відбулися, одного м’яча нам вистачило для перемоги. Як складеться гра завтра, я не можу вам сказати. Це лише перший поєдинок".

Суперника своєї команди наставник киян охарактеризував так:

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"Славія" сповідує не лише силовий футбол, у них є і креативні футболісти. Усе залежить від ситуації. У нас є план на гру, про який ми докладніше розповімо футболістам вже завтра. Ми відштовхуємося від своєї гри", - відзначив Олексанлр Хацкевич, якого цитує офіційний сайт ФК "Динамо".

Журналісти нагадали Хацкевичу, що 20 років тому він пропустив матч у Празі у кваліфікації Ліги чемпіонів через те, що відреагував на провокацію суперника у домашньому матчі.

"Не знаю, чи дійшли б ми тоді до півфіналу Ліги чемпіонів, якби не було тієї провокації (посміхається). Мабуть, той випадок пішов на користь. Звісно, я підвів команду, але найголовніше, що тут, у Празі вона тоді досягла результату. Завтрашню гру я не пропущу, буду присутнім на ній. Футбол – це контактний вид спорту. До гри більше уваги і з боку суддів, і четвертий арбітр дуже допомагає головному. Потрібно вести боротьбу, але робити це чисто", - додав Хацкевич.

Як повідомляв УНІАН, матч "Славія" - "Динамо" відбудеться у вівторок, 7 серпня, у Празі. Початок - о 20.30. Матч-відповідь - у Києві 14 серпня.