Паралімпійська збірна України з футболу стала віце-чемпіоном Європи

19:11, 06 серпня 2018
Футбол
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Паралімпійська збірна України з футболу виграла срібло чемпіонату Європи / KNVB Media

Українські футболісти з наслідками дитячого церебрального паралічу програли у фіналі Росії (2:3) і посіли друге місце. Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ.

У групі В українська збірна посіла друге місце, граючи проти Росії, Англії, Іспанії і Фінляндії. У півфіналі українці розгромили Ірландію (3:0).

Один з кращих бомбардирів турніру українець Віталій Романчук визнаний найкращим гравцем чемпіонату Європи.

Третє місце зайняли ірландці, які в матчі за бронзу виявилися сильнішими за господарів турніру – голландців.

Зазначимо, що паралімпійська збірна України п'ять разів ставала чемпіоном Європи (1999, 2002, 2006, 2010, 2014), у тому числі перемігши на попередньому континентальному форумі в Португалії.

У минулому році паралімпійська збірна України стала чемпіоном світу.

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Теги: #паралімпійська збірна України