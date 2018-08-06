Паралімпійська збірна України з футболу стала віце-чемпіоном Європи

У фіналі у впертій боротьбі українські футболісти з наслідками дитячого церебрального паралічу програли Росії.

Завершився паралімпійський чемпіонат Європи з футболу, який проходив з 25 липня по 5 серпня в Голландії.

Українські футболісти з наслідками дитячого церебрального паралічу програли у фіналі Росії (2:3) і посіли друге місце. Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ.

У групі В українська збірна посіла друге місце, граючи проти Росії, Англії, Іспанії і Фінляндії. У півфіналі українці розгромили Ірландію (3:0).

Один з кращих бомбардирів турніру українець Віталій Романчук визнаний найкращим гравцем чемпіонату Європи.

Третє місце зайняли ірландці, які в матчі за бронзу виявилися сильнішими за господарів турніру – голландців.

Зазначимо, що паралімпійська збірна України п'ять разів ставала чемпіоном Європи (1999, 2002, 2006, 2010, 2014), у тому числі перемігши на попередньому континентальному форумі в Португалії.

У минулому році паралімпійська збірна України стала чемпіоном світу.