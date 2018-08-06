Динамо підписало перспективного 18-річного форварда - ЗМІ
Форвард команди «Дніпро-1» Владислав Супряга стане гравцем київського «Динамо».
Про це повідомляє FootballHub.
Деталі переходу не повідомляються. Офіційні джерела ФК "Динамо" поки не підтвердили інформацію про трансфер.
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Раніше ЗМІ повідомляли, що «Дніпро-1» відхилив пропозицію по 18-річному Супрязі від «Аякса». Голландський клуб пропонував 3 млн євро. Також «Дніпро-1» отримував пропозицію від «Лейпцига». Крім того, гравцем цікавилися «Манчестер Сіті», «Бенфіка» і «Рома».
Нагадаємо, Владислав Супряга у складі юніорської збірної України брав участь у фінальній частині Євро-2018 (U-19). У результаті українська команда дійшла до півфіналу, а УЄФА включив Супрягу в символічну збірну турніру. На самому турнірі Супряга забив 1 гол.