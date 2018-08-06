Чилійський півзахисник Відаль став новачком Барселони

Артуро Відаль перейшов в "Барселону" з "Баварії", де виступав останні три роки.

Чилійський півзахисник Артуро Відаль офіційно став гравцем «Барселони». Про це повідомляє офіційний сайт каталонського клубу. «Барса» в понеділок представила 31-річного гравця в якості новачка команди. Відаль підписав контракт з клубом на 3 роки. 🤝 It's official!

👍 @kingarturo23

🔵🔴 #EnjoyVidalpic.twitter.com/dodq0pap3p — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 6, 2018 Раніше в ЗМІ повідомлялося, що «Барселона» заплатить «Баварії», де виступав Відаль в останні три роки, за чилійця близько 20 млн євро.

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