Чилійський півзахисник Відаль став новачком Барселони
15:00, 06 серпня 2018Футбол
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Артуро Відаль перейшов в "Барселону" з "Баварії", де виступав останні три роки.
Артуро Відаль / fcbarcelona.com
Чилійський півзахисник Артуро Відаль офіційно став гравцем «Барселони».
Про це повідомляє офіційний сайт каталонського клубу.
«Барса» в понеділок представила 31-річного гравця в якості новачка команди. Відаль підписав контракт з клубом на 3 роки.
🤝 It's official!— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 6, 2018
👍 @kingarturo23
🔵🔴 #EnjoyVidalpic.twitter.com/dodq0pap3p
Раніше в ЗМІ повідомлялося, що «Барселона» заплатить «Баварії», де виступав Відаль в останні три роки, за чилійця близько 20 млн євро.
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