Чилійський півзахисник Відаль став новачком Барселони

15:00, 06 серпня 2018
Футбол
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Артуро Відаль / fcbarcelona.com

Про це повідомляє офіційний сайт каталонського клубу.

«Барса» в понеділок представила 31-річного гравця в якості новачка команди. Відаль підписав контракт з клубом на 3 роки.

Раніше в ЗМІ повідомлялося, що «Барселона» заплатить «Баварії», де виступав Відаль в останні три роки, за чилійця близько 20 млн євро.

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Теги: #Барселона