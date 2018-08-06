Екс-футболіст Динамо Алієв став гравцем Меліоратора з Бучі

Команда є аутсайдером чемпіонату Київської області.

Екс-гравець "Динамо" і збірної України Олександр Алієв офіційно став футболістом аматорської команди «Меліоратор» з Бучі (Київська обл.).

33-річний півзахисник вже встиг провести з клубом перше тренування, а також взяв участь у контрольному матчі проти «ДГ Шевченківське» (Денихівка).

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«Меліоратор» за підсумками першого кола чемпіонату Київської області розташувався на 11-му місці в турнірній таблиці.

Нагадаємо, Олександр Алієв є вихованцем академії київського "Динамо". У київській команді він виступав з 2005-го по 2010-й, і з 2011-го по 2013 роки. За збірну України Алієв провів 28 матчів, забив 6 голів.