Екс-футболіст Динамо Алієв став гравцем Меліоратора з Бучі
12:41, 06 серпня 2018Футбол
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Команда є аутсайдером чемпіонату Київської області.
Олександр Алієв - гравець "Меліоратора" / ФК "Меліоратор" (Буча)
Екс-гравець "Динамо" і збірної України Олександр Алієв офіційно став футболістом аматорської команди «Меліоратор» з Бучі (Київська обл.).
33-річний півзахисник вже встиг провести з клубом перше тренування, а також взяв участь у контрольному матчі проти «ДГ Шевченківське» (Денихівка).
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«Меліоратор» за підсумками першого кола чемпіонату Київської області розташувався на 11-му місці в турнірній таблиці.
Нагадаємо, Олександр Алієв є вихованцем академії київського "Динамо". У київській команді він виступав з 2005-го по 2010-й, і з 2011-го по 2013 роки. За збірну України Алієв провів 28 матчів, забив 6 голів.
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