Динамо вирушило до Праги на матч зі Славією з 22 футболістами
Сьогодні делегація «Динамо» вилетіла до Праги на матч 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти чеської «Славії».
З собою Олександр Хацкевич взяв 22 футболісти, серед яких не виявилося фіналіста чемпіонату світу, хорватського захисника Йосипа Піварича, а також півзахисників Владислава Калитвинцева і Миколи Шапаренка. У той же час, потрапили до списку футболістів літні новачки, захисник Сідклей і півзахисник Вітор Буено.
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Повністю список футболістів виглядає так:
Воротарі: Георгій Бущан, Денис Бойко, Володимир Маханьков.
Захисники: Микола Морозюк, Сідклей, Микита Бурда, Артем Шабанов, Тамаш Кадар, Томаш Кендзьора, Віталій Миколенко.
Півзахисники: Сергій Сидорчук, Че Че, Беньямін Вербич, Володимир Шепелєв, Віктор Циганков, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Віталій Буяльський, Вітор Буено.
Нападники: Артем Бесєдін, Назарій Русин.
З цих футболістів у заявку на матч потраплять 18 виконавців.
Примітно, що Буено не потрапив до заявки «Динамо» на Лігу чемпіонів, але може бути заявлений на матчі плей-офф.
Перший матч між празькою "Славією" та київським "Динамо" відбудеться 7 серпня. Початок - о 20.30. Гра - відповідь- 14 серпня в Києві.