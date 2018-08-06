Динамо вирушило до Праги на матч зі Славією з 22 футболістами

Кияни не взяли на гру Шапаренка і Піварича.

Сьогодні делегація «Динамо» вилетіла до Праги на матч 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти чеської «Славії».

З собою Олександр Хацкевич взяв 22 футболісти, серед яких не виявилося фіналіста чемпіонату світу, хорватського захисника Йосипа Піварича, а також півзахисників Владислава Калитвинцева і Миколи Шапаренка. У той же час, потрапили до списку футболістів літні новачки, захисник Сідклей і півзахисник Вітор Буено.

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Повністю список футболістів виглядає так:

Воротарі: Георгій Бущан, Денис Бойко, Володимир Маханьков.

Захисники: Микола Морозюк, Сідклей, Микита Бурда, Артем Шабанов, Тамаш Кадар, Томаш Кендзьора, Віталій Миколенко.

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Че Че, Беньямін Вербич, Володимир Шепелєв, Віктор Циганков, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Віталій Буяльський, Вітор Буено.

Нападники: Артем Бесєдін, Назарій Русин.

З цих футболістів у заявку на матч потраплять 18 виконавців.

Примітно, що Буено не потрапив до заявки «Динамо» на Лігу чемпіонів, але може бути заявлений на матчі плей-офф.

Перший матч між празькою "Славією" та київським "Динамо" відбудеться 7 серпня. Початок - о 20.30. Гра - відповідь- 14 серпня в Києві.