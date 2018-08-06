Катар шахрайським шляхом отримав право на проведення ЧС-2022 - екс-президент ФІФА

За словами екс-керівника ФІФА Йозефа Блаттера, перемога заявки Катару стала можливою в результаті протизаконної негласної домовленості і політичного тиску.

Колишній президент ФІФА Йозеф Блаттер заявив, що члени виконкому ФІФА при виборі країни-господаря чемпіонату світу-2022 проігнорували рекомендації про те, що Катар не здатний прийняти турнір.

За словами 82-річного швейцарця, перемога заявки Катару стала результатом протизаконної негласної домовленості і політичного тиску, що чинився Мішелем Платіні – екс-членом виконавчого комітету, повідомляє The Times.

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У своїй новій книзі Ma Vérité (Моя Правда) Блаттер, відсторонений від футбольної діяльності у 2015 році за підсумками розслідування корупційного скандалу, стверджує, що ніхто з членів виконавчого комітету не читав детальні інспекційні звіти про країни, які претендували на проведення ЧС, тому що до того часу вже прийняли рішення.

«Якщо б ми ретельно вивчили ті звіти, то чемпіонат світу в Катарі не проводився. Я не знаю і не хочу знати, чи є зв'язок між ЧС-2022 в Катарі і тим, що сталося далі», – пише він у своїй книзі, згадуючи, що Катар після цього витратив мільярди євро на авіаційні контракти з Францією і паризький футбольний клуб «Парі Сен-Жермен».

Нагадаємо, Йозеф Блаттер очолював ФІФА протягом 17 років. Він залишив посаду президента організації у 2015 році після корупційного скандалу, отримавши 8-річне відсторонення від футбольної діяльності. У лютому 2016 року апеляційний комітет ФІФА скоротив термін усунення до 6 років.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що Катар займався саботажем конкурентів під час тендеру ФІФА щодо вибору країни-господаря ЧС-2022.