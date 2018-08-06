Селезньов забив у матчі за Суперкубок Туреччини і приніс своїй команді перемогу над Галатасараєм

Український нападник став героєм поєдинку за Суперкубок Туреччини.

Нападник збірної України Євген Селезньов, який виступає за турецький "Акхісар", став героєм матчу за Суперкубок Туреччини.

"Акхісар" зустрічався з "Галатасараєм", що є діючим чемпіоном Туреччини. Вже на 5-й хвилині гол українського нападника вивів "Акхісар" вперед - 1:0. На 79-й хвилині стамбульський клуб зрівняв рахунок (гол Дердійока).

У підсумку доля протистояння вирішилася в серії пенальті. Саме Селезньов реалізував вирішальний удар у серії 11-метрових і приніс своїй команді Суперкубок країни.

Нагадаємо, в минулому сезоні Селезньов виграв з «Акхісаром» Кубок Туреччини. Він пропустив фінал через перебір жовтих карток, але його дубль у півфіналі проти того ж «Галатасарая» вивів команду у фінал.