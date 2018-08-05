Маріуполь обіграв у Києві столичний Арсенал у матчі аутсайдерів УПЛ

Маріупольці набрали свої перші бали в новому сезоні Прем'єр-ліги.

У Києві на стадіоні "Динамо" ім. Лобановського відбувся матч 3-го туру УПЛ, в якому «Маріуполь» на виїзді здобув першу перемогу в сезоні, обігравши «Арсенал-Київ» з рахунком 2:1.

Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Гравець "Арсеналу" Лола відкрив рахунок у зустрічі на 22-й хвилині. Француз у дотик замкнув простріл з флангу.

На 36-й хвилині Руслан Фомін реалізував пенальті і зрівняв рахунок.

Під занавіс першого тайму «Маріуполь» вибіг у контратаку, яку замкнув Андрій Борячук. Відзначимо, що наставник "Арсеналу" італієць Фабріціо Раванеллі був вилучений за експресивну поведінку на тренерській лаві.

Після трьох турів "Маріуполь" з 3-мя очками на 11-му місці, а "Арсенал", в якого, як і раніше, жодного очка, - на останній, 12-й позиції.