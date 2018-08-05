Олександрія завдяки перемозі над Десною вийшла в лідери Прем'єр-ліги

21:22, 05 серпня 2018
Футбол
61 0
"Десна" - "Олександрія" / ФК "Десна"

Про це повідомляє офіційний сайт Прем'єр-ліги.

Читайте такожКиївське "Динамо" знову обіграло Шахтар - тепер в УПЛ

Рахунок в матчі на 6-й хвилині відкрив Банада, який відмінним дальнім ударом вразив ціль.

На початку другого тайму Бондаренко замкнув навіс з кутового і подвоїв перевагу команди Володимира Шарана.

Таким чином, "Олександрія" набрала максимум - 9 очок після трьох турів, і вона очолює турнірну таблицю.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #УПЛ-2018/19