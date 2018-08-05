Олександрія завдяки перемозі над Десною вийшла в лідери Прем'єр-ліги
21:22, 05 серпня 2018Футбол
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Матч у Чернігові завершився перемогою гостей з рахунком 2:0.
"Десна" - "Олександрія" / ФК "Десна"
У Чернігові відбувся матч 3-го туру української Прем'єр-ліги, в якому «Олександрія» на виїзді здолала чернігівську "Десну".
Про це повідомляє офіційний сайт Прем'єр-ліги.
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Рахунок в матчі на 6-й хвилині відкрив Банада, який відмінним дальнім ударом вразив ціль.
На початку другого тайму Бондаренко замкнув навіс з кутового і подвоїв перевагу команди Володимира Шарана.
Таким чином, "Олександрія" набрала максимум - 9 очок після трьох турів, і вона очолює турнірну таблицю.
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