Олександрія завдяки перемозі над Десною вийшла в лідери Прем'єр-ліги

Матч у Чернігові завершився перемогою гостей з рахунком 2:0.

У Чернігові відбувся матч 3-го туру української Прем'єр-ліги, в якому «Олександрія» на виїзді здолала чернігівську "Десну".

Про це повідомляє офіційний сайт Прем'єр-ліги.

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Рахунок в матчі на 6-й хвилині відкрив Банада, який відмінним дальнім ударом вразив ціль.

На початку другого тайму Бондаренко замкнув навіс з кутового і подвоїв перевагу команди Володимира Шарана.

Таким чином, "Олександрія" набрала максимум - 9 очок після трьох турів, і вона очолює турнірну таблицю.