В кінцівці матчу УПЛ Карпати втратили перемогу над Олімпіком

Після першого тайму львів'яни вигравали - 2:0, але не змогли втримати перевагу.

У Львові на стадіоні "Україна" відбувся поєдинок 3-го туру УПЛ, в якому "Карпати" приймали "Олімпік".

У видовищному та результативному матчі була зафіксована нічия - 2:2, повідомляє офіційний сайт турніру.

На 34-й хвилині «Карпати» провели швидку контратаку, після помилки гравців «Олімпіка» в центрі поля. Після навісу з флангу Ді Франко переграв Гришка і головою відправив м'яч у ворота. Через кілька хвилин «Карпати» провели чергову атаку, яку відмінним дальнім ударом завершив Мар'ян Швед - 2:0.

У другому таймі "Олімпік" зумів відігратися. На 57-й хвилині Антон Кравченко виграв верхову боротьбу і переправив м'яч у ворота після розіграшу штрафного удару. А на 87-й хвилині Пасіч прострілив зліва, і новачок донецького клубу Тейшейра спокійно замкнув передачу.

Таким чином, "Карпати" і "Олімпік" поділили очки. У турнірній таблиці у обох команд також порівну балів - по 4.