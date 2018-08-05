В кінцівці матчу УПЛ Карпати втратили перемогу над Олімпіком

19:00, 05 серпня 2018
Футбол
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"Карпати" - "Олімпік" - 2:2 / facebook.com/fckarpaty

У видовищному та результативному матчі була зафіксована нічия - 2:2, повідомляє офіційний сайт турніру.

На 34-й хвилині «Карпати» провели швидку контратаку, після помилки гравців «Олімпіка» в центрі поля. Після навісу з флангу Ді Франко переграв Гришка і головою відправив м'яч у ворота. Через кілька хвилин «Карпати» провели чергову атаку, яку відмінним дальнім ударом завершив Мар'ян Швед - 2:0.

У другому таймі "Олімпік" зумів відігратися. На 57-й хвилині Антон Кравченко виграв верхову боротьбу і переправив м'яч у ворота після розіграшу штрафного удару. А на 87-й хвилині Пасіч прострілив зліва, і новачок донецького клубу Тейшейра спокійно замкнув передачу.

Таким чином, "Карпати" і "Олімпік" поділили очки. У турнірній таблиці у обох команд також порівну балів - по 4.

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Теги: #УПЛ-2018/19