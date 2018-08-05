Мальдіні повернувся в Мілан, ставши директором зі стратегічного розвитку

18:18, 05 серпня 2018
Футбол
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Паоло Мальдіні повернувся в "Мілан" / acmilan.com

Про це повідомляє офіційний сайт "Мілана".

У заяві "россо-нері" сказано, що вирішальну роль у поверненні клубу на колишній рівень відіграють саме лояльність і лідерські якості Паоло Мальдіні.

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Мальдіні виступав за "Мілан" протягом 24 років (з 1985-го по 2009). Разом з ним "россо-нері" завоювали сім чемпіонських титулів в Італії, а також 5 разів перемагали в Лізі чемпіонів.

Це не перша серйозна зміна в керівництві "Мілана". З приходом на посаду президента клубу Паоло Скароні, "червоно-чорні" отримали нового генерального директора, ним став колишній гравець і тренер команди Леонардо.

Як повідомляв УНІАН, днями "Мілан" оформив велику угоду з "Ювентусом". "Россо-нері" підписали двох екс-гравців "Юве" Маттіа Кальдару і Гонсало Ігуаїна.

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Теги: #Мілан#Паоло Мальдіні