Шовковський може поповнити тренерський штаб збірної України - ЗМІ
16:24, 05 серпня 2018Футбол
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Колишній голкіпер "Динамо" Олександр Шовковський є одним з претендентів на місце асистента головного тренера збірної України.
Олександр Шовковський / xsport.ua
Екс-голкіпер «Динамо» і збірної України Олександр Шовковський може поповнити тренерський штаб збірної України.
Про це повідомляє «Команда №1».
«Скоро ви про все дізнаєтеся», – прокоментував можливі зміни в тренерському штабі збірної її наставник Андрій Шевченко.
Нагадаємо, що за збірну України Олександр Шовковський провів 92 матчі. Після закінчення кар'єри в грудні 2016 року в якості тренера він ще ніде не працював.
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