Шовковський може поповнити тренерський штаб збірної України - ЗМІ

16:24, 05 серпня 2018
Футбол
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Олександр Шовковський / xsport.ua

Про це повідомляє «Команда №1».

«Скоро ви про все дізнаєтеся», – прокоментував можливі зміни в тренерському штабі збірної її наставник Андрій Шевченко.

Нагадаємо, що за збірну України Олександр Шовковський провів 92 матчі. Після закінчення кар'єри в грудні 2016 року в якості тренера він ще ніде не працював.

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Теги: #збірна України з футболу#Олександр Шовковський