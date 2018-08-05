Шовковський може поповнити тренерський штаб збірної України - ЗМІ

Колишній голкіпер "Динамо" Олександр Шовковський є одним з претендентів на місце асистента головного тренера збірної України.

Екс-голкіпер «Динамо» і збірної України Олександр Шовковський може поповнити тренерський штаб збірної України. Про це повідомляє «Команда №1». «Скоро ви про все дізнаєтеся», – прокоментував можливі зміни в тренерському штабі збірної її наставник Андрій Шевченко. Нагадаємо, що за збірну України Олександр Шовковський провів 92 матчі. Після закінчення кар'єри в грудні 2016 року в якості тренера він ще ніде не працював.

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