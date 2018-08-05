Українець Лунін провів другий матч за Реал і знову не пропустив (відео)

У матчі з "Ювентусом" Андрій Лунін здійснив кілька яскравих сейвів.

Український голкіпер Андрій Лунін провів другий матч у складі мадридського "Реала".

В рамках товариського турніру Міжнародний кубок чемпіонів, який проходить у США, «Реал» обіграв «Ювентус» - 3:1.

На 64-й хвилині українець вийшов на заміну замість основного голкіпера команди Кейлора Наваса і вже через кілька хвилин здійснив сейв. Ще раз Лунін врятував команду на 81-й хвилині. На останній хвилині матчу Андрій відбив удар зі штрафного.

Нагадаємо, що до цього Лунін зіграв один тайм за "Реал" у матчі проти "Манчестер Юнайтед" і також не пропустив.

Екс-голкіпер луганської "Зорі" Лунін перейшов у "Реал" цього літа за 14 млн євро.