Зоря зіграла в нічию з Чорноморцем в матчі УПЛ (відео)

21:23, 04 серпня 2018
Футбол
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"Зоря" - "Чорноморець" - 1:1 / facebook.com/FCZoryaLuhansk

На 23-й хвилині новачок «Зорі» Рафаель замкнув подачу з кута поля, відкривши рахунок у матчі. Одесити зрівняли рахунок на 59-й хвилині: півзахисник «Чорноморця» Олексій Савченко ідеально виконав штрафний.

Після 3-х турів у "Зорі" та "Чорноморця" по 4 очки. Вони сусіди по турнірній таблиці (4-5 місця).

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Теги: #УПЛ-2018/19