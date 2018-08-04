Зоря зіграла в нічию з Чорноморцем в матчі УПЛ (відео)

Після 3-х турів команди є сусідами по таблиці.

У Запоріжжі відбувся матч 3-го туру Прем'єр-ліги, в якому «Зоря» зіграла внічию з «Чорноморцем». Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

На 23-й хвилині новачок «Зорі» Рафаель замкнув подачу з кута поля, відкривши рахунок у матчі. Одесити зрівняли рахунок на 59-й хвилині: півзахисник «Чорноморця» Олексій Савченко ідеально виконав штрафний.

Після 3-х турів у "Зорі" та "Чорноморця" по 4 очки. Вони сусіди по турнірній таблиці (4-5 місця).