Знаменитому екс-капітану Динамо Лужному виповнилося 50 років

Зараз Олег Лужний є асистентом Олександра Хацкевича в "Динамо".

Сьогодні, 5 серпня, асистентові головного тренера «Динамо» Олегу Лужному виповнилося 50 років.

Олег Лужний – вихованець львівського футболу. Професійну кар'єру він розпочав у луцькому «Торпедо», яке пізніше було перейменовано у «Волинь». Також грав за СКА «Карпати».

У 1989 році Олег Лужний перейшов у київське «Динамо», з яким у наступному році виграв чемпіонат і Кубок СРСР. Потім в складі київського клубу він став 7-разовим чемпіоном України і 4-разовим володарем Кубка країни, будучи весь цей час капітаном команди.

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У 1999 році Лужний перейшов у лондонський «Арсенал». У складі англійського клубу українець став чемпіоном Англії, а також тричі віце-чемпіоном англійської Прем'єр-ліги. З лондонською командою Лужний 2 рази вигравав Кубок Англії і ще один раз був фіналістом. Також він став фіналістом Кубка УЄФА в 2000 році.

Після «Арсеналу» Лужний грав за англійський «Вулверхемптон» і завершив кар'єру в латвійській «Венті».

Лужний виступав за збірну СРСР, за яку провів 8 матчів. З молодіжною збірною СРСР виграв молодіжний чемпіонат Європи.

Після отримання Україною незалежності грав за національну збірну, за яку провів 52 матчі. Був капітаном команди.

За час тренерської кар'єри працював у латвійській «Венті», виконувачем обов'язків тренера «Динамо», а також очолював «Таврію» і «Карпати».

Влітку 2017 року Олег Лужний пішов у тренерський штаб "Динамо" під керівництвом Олександра Хацкевича.