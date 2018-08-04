Ворскла обіграла Львів у матчі 3-го туру УПЛ

Матч проходив у Львові через підготовку полтавського стадіону до матчів Ліги Європи.

У Львові відбувся матч 3-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі. "Ворскла" в якості номінального господаря поля приймала ФК "Львів". Гра відбулася на «Арені Львів» у зв'язку з підготовкою полтавського стадіону до матчів Ліги Європи.

"Ворскла" здобула перемогу з рахунком 1:0, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

На 83-й хвилині дебютний гол в УПЛ забив бразилець Карека, який в один дотик замкнув простріл Габелка. За кілька хвилин до цього новачок «Ворскли» вийшов на заміну.

Зазначимо, що на 29-й хвилині "Львів" не реалізував пенальті у ворота «Ворскли». Богдан Шуст витягнув м'яч з нижнього кута після удару Бруно.

На 89-й хвилині арбітр зустрічі показав червону картку Олександру Голікову зі «Львова» і Юрію Коломойцу з «Ворскли».

"Ворскла" набрала перші три очки в УПЛ. Стільки ж - у ФК "Львів".