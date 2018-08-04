Фонсека: Хацкевич відкинув м'яч, я сказав, що можна перемагати і без цього

Тренер донецької команди прокоментував поразку від київського "Динамо"

Головний тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека прокоментував епізод наприкінці матчу з «Динамо» (0:1), про який говорив Олександр Хацкевич.

Коментар він дав порталу Tribuna.com.

- Що ви сказали тренеру «Динамо» після матчу?

– В кінці матчу був епізод, коли м'яч від гравця «Динамо» пішов в аут і опинився в руках Хацкевича. Тренер «Динамо» відверто відкинув м'яч в сторону, замість того, щоб повернути нашому гравцеві.

Я привітав Хацкевича з перемогою, потиснув йому руку, але при цьому сказав, що можна перемагати і без цього, що епізод був зайвим. Я звернувся до нього по-англійськи з єдиною фразою: «Congratulations. But you don't need it» (Вітаю. Але вам це не потрібно – переклад з англ.). Нічого більше, – сказав Фонсека.

Як повідомляв УНІАН, "Динамо" обіграло "Шахтар" у матчі 3-го ранку УПЛ з рахунком 1:0.