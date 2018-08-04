Онлайн-відеотрансляція, Зоря - Чорноморець: Прем'єр-ліга, 3-й тур

Сьогодні у Запоріжжі відбудеться черговий матч футбольної Прем'єр-ліги.

Сьогодні у Запоріжжі проходить черговий матч чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому луганська "Зоря" приймає одеський "Чорноморець".

Зустрічаються команди з середини турнірної таблиці - луганчани розташувалися на 8-му місці, одесити - на 5-му.

Обидві команди в перших двох турах здобули по одній перемозі при одній поразці і мають по 3 очки в таблиці. Одесити стоять у таблиці вище за рахунок додаткових показників.

Матч Зоря - Чорноморець почнеться в Запоріжжі на "Славутич-Арена" о 19.30.

ТБ-трансляція - телеканал 2+2.