Онлайн-відеотрансляція, Зоря - Чорноморець: Прем'єр-ліга, 3-й тур
19:25, 04 серпня 2018Футбол
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Сьогодні у Запоріжжі відбудеться черговий матч футбольної Прем'єр-ліги.
Зоря прийме "Чорноморець" у матчі 3-го туру Прем'єр-ліги / upl.ua
Сьогодні у Запоріжжі проходить черговий матч чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому луганська "Зоря" приймає одеський "Чорноморець".
Зустрічаються команди з середини турнірної таблиці - луганчани розташувалися на 8-му місці, одесити - на 5-му.
Обидві команди в перших двох турах здобули по одній перемозі при одній поразці і мають по 3 очки в таблиці. Одесити стоять у таблиці вище за рахунок додаткових показників.
Матч Зоря - Чорноморець почнеться в Запоріжжі на "Славутич-Арена" о 19.30.
ТБ-трансляція - телеканал 2+2.
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