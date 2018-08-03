Онлайн-відеотрансляція, Динамо - Шахтар: Прем'єр-ліга, 3-й тур

У Києві проходить центральний матч туру чемпіонату України з футболу.

Сьогодні в Києві проходить матч 3-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Динамо" прийматиме донецький "Шахтар".

Зустрічаються команди, які ще не втратили жодного очка в новому сезоні, здобув по дві перемоги у двох стартових іграх,

Між тим, у матчі за Суперкубок України в Одесі, який відкривав новий сезон 2018/19, "Динамо" обіграло "Шахтар" з рахунком 1:0.

У сьогоднішньому матчі фаворитом на котируваннях букмекерських контор з мінімальною перевагою є донецький "Шахтар".

Матч "Динамо" - "Шахтар" розпочнеться на полі НСК "Олімпійський" о 19.00.

ТБ-трансляція - телеканал 2+2.