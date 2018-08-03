Онлайн-відеотрансляція, Динамо - Шахтар: Прем'єр-ліга, 3-й тур
18:55, 03 серпня 2018Футбол
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У Києві проходить центральний матч туру чемпіонату України з футболу.
Динамо і Шахтар зіграють у 3-му турі УПЛ / fcdynamo.kiev.ua
Сьогодні в Києві проходить матч 3-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Динамо" прийматиме донецький "Шахтар".
Зустрічаються команди, які ще не втратили жодного очка в новому сезоні, здобув по дві перемоги у двох стартових іграх,
Між тим, у матчі за Суперкубок України в Одесі, який відкривав новий сезон 2018/19, "Динамо" обіграло "Шахтар" з рахунком 1:0.
У сьогоднішньому матчі фаворитом на котируваннях букмекерських контор з мінімальною перевагою є донецький "Шахтар".
Матч "Динамо" - "Шахтар" розпочнеться на полі НСК "Олімпійський" о 19.00.
ТБ-трансляція - телеканал 2+2.
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