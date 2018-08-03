Динамо - Шахтар: друга битва грандів в новому сезоні

Сьогодні в Києві відбудеться центральний матч туру і всього першого кола чемпіонату УПЛ.

Сьогодні у Києві відбудеться матч 3-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому зустрінуться гранди вітчизняної ліги - київське "Динамо" та донецький "Шахтар".

Це буде вже другий матч українського "класико" в нинішньому сезоні.

У матчі-відкритті сезону 2018/19 - грі за Суперкубок України - кияни виграли з рахунком 1:0. При великій ігровій перевазі чемпіона України "Шахтаря", "Динамо" змогло використати максимум з мінімуму своїх моментів і, в свою чергу, не дати супернику забити гол.

Сьогодні у горяков є шанс реабілітуватися.

Розклад:

"Динамо" - "Шахтар" 19:00 (Київ, НСК "Олімпійський") УПЛ, 3-й тур

Головний інтерес:

До цього матчу "Шахтар" підходить з досить неприємними кадровими проблемами. Відразу чотири гравці основного складу були відсутні в загальній групі на тренуванні напередодні. Дентіньо, Сергій Кривцов, Іван Ордець і Оларенважу Кайоде навряд чи зможуть допомогти своїй команді в одному з головних матчів сезону. З урахуванням втрат міжсезоння, коли склад клубу-чемпіона України покинули ряд ключових гравців - ледь не половина складу - ці втрати припадають зовсім недоречно.

З іншого боку, в це ж міжсезоння, донецька команда посилилася рядом молодих і маловідомих гравців з Бразилії. А найгучнішим "внутрішнім" переходом в українському футболі цього літа став трансфер Жуніора Мораєса з "Динамо" в "Шахтар". Головний тренер команди Паулу Фонсека розповідав про те, що його дивує, як швидко адаптуються молоді бразильські гравці до нових реалій. Вже сьогодні, можливо, зможемо побачити це на власні очі.

З іншого боку, "Динамо" після мінімальної перемоги в Одесі в грі за Суперкубок продовжила ряд маловиразні, але переможних ігор в УПЛ, де виграла обидва матчі на старті і набрала максимум можливих очок - 6.

Команда готується до старту відбіркового турніру Ліги чемпіонів, де вже в 3-му відбірковому раунді зіграє з дуже непростим суперником - чеської "Славією" з Праги. І матч проти "Шахтаря" доведеться дуже доречним, у рамках підготовки до Ліги чемпіонів.

Прогноз букмекерів:

Незважаючи на перемогу "Динамо" в очній зустрічі в Одесі і стабільні переможні результати на старті чемпіонату УПЛ, лідером на ставках букмекерських контор, нехай і з мінімальною перевагою, є "Шахтар".

На котируваннях 23 провідних букмекерських контор світу на перемогу "Шахтаря" ставки приймаються з розрахунку 2,34 до 1, у той час як на перемогу "Динамо" - 2,86 до 1, а на нічию - 3,12 до 1.

Матч "Динамо" - "Шахтар" розпочнеться в Києві на НСК "Олімпійський" о 19.00.

ТВ-трансляцію гри проведе телеканал 2+2. Онлайн-відеотрансляцію проведе сайт УНІАН.