Клуби АПЛ знову витратили на трансфери більше 1 мільярда фунтів в літнє міжсезоння

Поки що самим марнотратним є «Ліверпуль», який підписав Аліссона, Джердана Шакірі, Набі Кейта і Фабіньо. Всього «Червоні» витратили понад 160 мільйонів фунтів.

Клуби Англійської футбольної Прем'єр-Ліги цього літа вже переступили позначку в 1 мільярд фунтів, витрачених на нових футболістів.

П'яте літо поспіль представники елітного дивізіону чемпіонату Англії долають таку позначку, повідомляє Sport.ua з посиланням на британські ЗМІ.

Поки що самим марнотратним є «Ліверпуль», який підписав Алиссона, Джердана Шакірі, Набі Кейта і Фабіньо. Всього «Червоні» витратили понад 160 мільйонів фунтів.

Найбільш «тихими» клубами АПЛ залишаються «Тоттенхем» і «Бернлі», які поки що не підписали жодного новачка. Рекорд АПЛ за видатками був поставлений минулого літа, коли було витрачено 1,4 мільярда фунтів.

Однак зараз у клубів буде менше часу на трансфери. Вікно на вхідні переходи в АПЛ закривається 9 серпня.