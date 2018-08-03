Клуби АПЛ знову витратили на трансфери більше 1 мільярда фунтів в літнє міжсезоння
15:33, 03 серпня 2018Футбол
46 0
Поки що самим марнотратним є «Ліверпуль», який підписав Аліссона, Джердана Шакірі, Набі Кейта і Фабіньо. Всього «Червоні» витратили понад 160 мільйонів фунтів.
Ліверпуль придбав Джердана Шакірі за 13,5 мільйона фунтів стерлінгів / Readfootball.com
Клуби Англійської футбольної Прем'єр-Ліги цього літа вже переступили позначку в 1 мільярд фунтів, витрачених на нових футболістів.
П'яте літо поспіль представники елітного дивізіону чемпіонату Англії долають таку позначку, повідомляє Sport.ua з посиланням на британські ЗМІ.
Поки що самим марнотратним є «Ліверпуль», який підписав Алиссона, Джердана Шакірі, Набі Кейта і Фабіньо. Всього «Червоні» витратили понад 160 мільйонів фунтів.
Найбільш «тихими» клубами АПЛ залишаються «Тоттенхем» і «Бернлі», які поки що не підписали жодного новачка. Рекорд АПЛ за видатками був поставлений минулого літа, коли було витрачено 1,4 мільярда фунтів.
Однак зараз у клубів буде менше часу на трансфери. Вікно на вхідні переходи в АПЛ закривається 9 серпня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter