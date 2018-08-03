Матч Прем'єр-ліги «Маріуполь» – «Динамо» буде перенесений з 11 серпня на 26 вересня

Команди на наступному тижні будуть проводити ігри єврокубків.

Виконавчий директор прем'єр-ліги Євген Дикий повідомив, що матч 4-го туру УПЛ «Маріуполь» – «Динамо» перенесуть з 11 серпня на 26 вересня.

Рішення офіційно затвердять у понеділок, 6 серпня, повідомляє Tribuna.com.

Це пов'язано з тим, що маріупольці 9 серпня приймуть «Бордо» у матчі 3-го кваліфікаційного раунду ЛЄ, а кияни 14 серпня проведуть повторну зустріч зі «Славією» в кваліфікації ЛЧ.

Через дуже короткий проміжок часу для відпочинку і перенесуть матч.

Відомо, що 26 вересня - базова дата матчів 1/16 фіналу Кубка України, але «Динамо» і «Маріуполь» почнуть виступ у турнірі зі стадії 1/8.