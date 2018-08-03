"Шахтар" дозаявив колишнього півзахисника "Динамо"

Клим Приходько перейшов в стан гірників у січні нинішнього року.

Донецький «Шахтар» вніс у заявку колишнього хавбека київського «Динамо» Клима Приходько.

Термін угоди 18-річного гравця зі столичним клубом закінчився 31 грудня 2017 року, після чого він перейшов у стан «гірників», повідомляє Sport.ua.

Приходько – вихованець «Динамо», першу половину сезону 2017/18 він провів у команді «біло-синіх» U-19, за яку провів 12 матчів і забив один м'яч.

Нагадаємо, сьогодні, 3-го серпня, «Динамо» і «Шахтар» зіграють в рамках 3-го туру УПЛ на НСК «Олімпійський».

Як повідомляв УНІАН, раніше в літнє міжсезоння з "Динамо" в "Шахтар" перейшов бразильський легіонер Жуніор Мораєс.