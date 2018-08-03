"Шахтар" дозаявив колишнього півзахисника "Динамо"
13:14, 03 серпня 2018Футбол
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Клим Приходько перейшов в стан гірників у січні нинішнього року.
Клим Приходько потрапив в заявку "Шахтаря" в УПЛ / dynamomania.com
Донецький «Шахтар» вніс у заявку колишнього хавбека київського «Динамо» Клима Приходько.
Термін угоди 18-річного гравця зі столичним клубом закінчився 31 грудня 2017 року, після чого він перейшов у стан «гірників», повідомляє Sport.ua.
Приходько – вихованець «Динамо», першу половину сезону 2017/18 він провів у команді «біло-синіх» U-19, за яку провів 12 матчів і забив один м'яч.
Нагадаємо, сьогодні, 3-го серпня, «Динамо» і «Шахтар» зіграють в рамках 3-го туру УПЛ на НСК «Олімпійський».
Як повідомляв УНІАН, раніше в літнє міжсезоння з "Динамо" в "Шахтар" перейшов бразильський легіонер Жуніор Мораєс.
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