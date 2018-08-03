Масова бійка футбольних вболівальників в Глазго закінчилася двома ножовими пораненнями

Чоловіки віком 24 та 40 років отримали поранення в результаті масової бійки вболівальників і були доставлені в лікарні, їх стан оцінюється медиками як стабільний.

Напередодні матчу 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи між «Глазго Рейнджерс» і хорватським «Осієком» біля стадіону «Айброкс» в Глазго двоє чоловіків отримали ножові поранення. Про це повідомив телеканал Sky Sports з посиланням на підтверджені дані в шотландської поліції, повідомляє Prosportua. Читайте такожВ Одесі після матчу Ліги Європи з футболу в поліцію доставили 8 фанатів За даними The Sun, чоловіки віком 24 та 40 років отримали поранення в результаті масової бійки вболівальників і були доставлені в лікарню. Їх стан оцінюється медиками як стабільний. Матч «Рейнджерс» — «Осієк» завершився з рахунком 1:1. Шотландська команда, завдяки перемозі в першому матчі 1:0 вийшла у 3-й кваліфікаційний раунд Ліги Європи.

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