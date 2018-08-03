В Одесі після матчу Ліги Європи з футболу в поліцію доставили 8 фанатів

Після закінчення матчу група вболівальників «Маріуполя» прорвалася в фанзону команди суперника - шведського «Юргордена». Зав'язалася бійка, яку припинили правоохоронці.

В Одесі вчора пізно ввечері після матчу другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи з футболу між українським «Маріуполем» і шведським «Юргорденом» в поліцію були доставлені 8 фанатів.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Нацполиции в Одеській області, правопорядок під час проведення матчу забезпечували понад 600 співробітників поліції і Нацгвардії.

У зв'язку з близькістю зони бойових дій УЄФА не дозволив проводити зустріч у місті біля Азовського моря, тому вона пройшла в Одесі, на стадіоні «Чорноморець».

«З уболівальниками активно працювала поліція шляхом діалогу. Таким чином, вдалося запобігти конфлікта, що назрівав між уболівальниками. Незначні порушення були локалізовані правоохоронцями на початковій стадії», - сказали у відділі.

Однак після закінчення матчу група вболівальників «Маріуполя» прорвалася в фанзону команди суперника. Зав'язалася бійка, яку припинили правоохоронці.

«Вісім учасників конфлікту були доставлені в Приморський відділу поліції для складання адміністративних протоколів за ст. 173 (дрібне хуліганство).

Нагадаємо, вчора «Маріуполь» в Одесі обіграв шведський «Юргорден» з рахунком 2:1.