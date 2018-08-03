На матч "Динамо" - "Шахтар" продано 40 відсотків квитків

Враховуючи місткість НСК "Олімпійський", це 26-28 тисяч глядацьких місць.

На матч між київським "Динамо" і донецьким "Шахтарем" у 3-му турі Прем'єр-ліги продано 40% квитків станом на ранок п'ятниці.

Враховуючи місткість НСК Олімпійський в 70 тисяч глядачів, це приблизно 26-28 тисяч квитків, повідомляє SportArena з посиланням на телеканал Футбол 1.

Матч грандів поставили на вечір п'ятниці, що спочатку викликало неоднозначну реакцію. З-за цього цілком можливо, що фактично головний матч першого кола УПЛ недоотримає аудиторію на НСК Олімпійський.

Матч "Динамо" — "Шахтар" розпочнеться о 19:00.

ТБ-трансляція - на телеканалі 2+2. Онлайн-відео трансляція також буде доступна на сайті УНІАН.