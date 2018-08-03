На матч "Динамо" - "Шахтар" продано 40 відсотків квитків

11:46, 03 серпня 2018
Футбол
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"Динамо" і "Шахтар" проведжут сьогодні матч чемпіонату України / ФК "Шахтар"

Враховуючи місткість НСК Олімпійський в 70 тисяч глядачів, це приблизно 26-28 тисяч квитків, повідомляє SportArena з посиланням на телеканал Футбол 1.

Матч грандів поставили на вечір п'ятниці, що спочатку викликало неоднозначну реакцію. З-за цього цілком можливо, що фактично головний матч першого кола УПЛ недоотримає аудиторію на НСК Олімпійський.

Матч "Динамо" — "Шахтар" розпочнеться о 19:00.

ТБ-трансляція - на телеканалі 2+2. Онлайн-відео трансляція також буде доступна на сайті УНІАН.

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Теги: #ФК Шахтар#Динамо Київ#УПЛ-2018/19