На матч "Динамо" - "Шахтар" продано 40 відсотків квитків
11:46, 03 серпня 2018Футбол
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Враховуючи місткість НСК "Олімпійський", це 26-28 тисяч глядацьких місць.
"Динамо" і "Шахтар" проведжут сьогодні матч чемпіонату України / ФК "Шахтар"
На матч між київським "Динамо" і донецьким "Шахтарем" у 3-му турі Прем'єр-ліги продано 40% квитків станом на ранок п'ятниці.
Враховуючи місткість НСК Олімпійський в 70 тисяч глядачів, це приблизно 26-28 тисяч квитків, повідомляє SportArena з посиланням на телеканал Футбол 1.
Матч грандів поставили на вечір п'ятниці, що спочатку викликало неоднозначну реакцію. З-за цього цілком можливо, що фактично головний матч першого кола УПЛ недоотримає аудиторію на НСК Олімпійський.
Матч "Динамо" — "Шахтар" розпочнеться о 19:00.
ТБ-трансляція - на телеканалі 2+2. Онлайн-відео трансляція також буде доступна на сайті УНІАН.
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