Наступним суперником Маріуполя в Лізі Європи буде французький Бордо

Матчі відбудуться 9-го та 16 серпня.

Визначився наступний суперник "Маріуполя" у Лізі Європи.

У 3-му раунді кваліфікації українська команда зіграє з французьким "Бордо". На 2-му етапі відбору «Бордо» обіграв латвійський «Вентспілс» з рахунком 3:1 за сумою двох матчів (1:0 і 2:1).

Матчі "Маріуполя" і "Бордо" відбудуться 9-го та 16 серпня. Перша гра відбудеться в Україні, матч-відповідь - на полі французької команди.

Як повідомляв УНІАН, «Маріуполь» обіграв шведський «Юргорден» (1:1 в Швеції і 2:1 в Одесі, забивши вирішальний гол в овертаймі) і вийшов в наступний раунд.