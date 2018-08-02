Наступним суперником Маріуполя в Лізі Європи буде французький Бордо
23:53, 02 серпня 2018Футбол
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Матчі відбудуться 9-го та 16 серпня.
Французький "Бордо" буде суперником "Маріуполя" у Лізі Європи / facebook.com/pg/girondins
Визначився наступний суперник "Маріуполя" у Лізі Європи.
У 3-му раунді кваліфікації українська команда зіграє з французьким "Бордо". На 2-му етапі відбору «Бордо» обіграв латвійський «Вентспілс» з рахунком 3:1 за сумою двох матчів (1:0 і 2:1).
Матчі "Маріуполя" і "Бордо" відбудуться 9-го та 16 серпня. Перша гра відбудеться в Україні, матч-відповідь - на полі французької команди.
Як повідомляв УНІАН, «Маріуполь» обіграв шведський «Юргорден» (1:1 в Швеції і 2:1 в Одесі, забивши вирішальний гол в овертаймі) і вийшов в наступний раунд.
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