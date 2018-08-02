Аргентинський форвард Ігуаїн перейшов з Ювентуса в Мілан в рамках великої угоди

В "Ювентус" повернувся захисник Леонардо Бонуччі.

Італійські клуби «Мілан» і «Ювентус» офіційно оголосили про потрійний перехід гравців.

"Difficile da pensare, bella da молодий realizzare".

Le prime parole di @Bonucci_Leo19 al suo ritorno in ⚪️⚫️#WelcomeToJUpic.twitter.com/8hs8YyP7UD — JuventusFC (@juventusfc) August 2, 2018

В «Ювентус» повернувся захисник Леонардо Бонуччі, у зворотному напрямку - в «Мілан» - пройшли форвард Гонсало Ігуаїн і захисник Маттіа Кальдара.

Офіційні суми трансферів не називаються, але раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що Ігуаїн буде орендований «Міланом» за 18 мільйонів євро із зобов'язанням викупу за 36 мільйонів.

Що стосується Бонуччі і Кальдари – тут «Мілан» і «Ювентус» домовилися про прямий обмін без доплат.