Аргентинський форвард Ігуаїн перейшов з Ювентуса в Мілан в рамках великої угоди
23:04, 02 серпня 2018Футбол
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В "Ювентус" повернувся захисник Леонардо Бонуччі.
Гонсало Ігуаїн переходить з "Ювентуса" в "Мілан" / REUTERS
Італійські клуби «Мілан» і «Ювентус» офіційно оголосили про потрійний перехід гравців.
"Difficile da pensare, bella da молодий realizzare".— JuventusFC (@juventusfc) August 2, 2018
Le prime parole di @Bonucci_Leo19 al suo ritorno in ⚪️⚫️#WelcomeToJUpic.twitter.com/8hs8YyP7UD
В «Ювентус» повернувся захисник Леонардо Бонуччі, у зворотному напрямку - в «Мілан» - пройшли форвард Гонсало Ігуаїн і захисник Маттіа Кальдара.
Ufficiale: #GH9 & #MC33 🔴⚫️https://t.co/wsaaByT2w9— AC Milan (@a.c.milan) August 2, 2018
Офіційні суми трансферів не називаються, але раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що Ігуаїн буде орендований «Міланом» за 18 мільйонів євро із зобов'язанням викупу за 36 мільйонів.
Що стосується Бонуччі і Кальдари – тут «Мілан» і «Ювентус» домовилися про прямий обмін без доплат.
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