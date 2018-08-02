Аргентинський форвард Ігуаїн перейшов з Ювентуса в Мілан в рамках великої угоди

23:04, 02 серпня 2018
Футбол
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Гонсало Ігуаїн переходить з "Ювентуса" в "Мілан" / REUTERS

В «Ювентус» повернувся захисник Леонардо Бонуччі, у зворотному напрямку - в «Мілан» - пройшли форвард Гонсало Ігуаїн і захисник Маттіа Кальдара.

Офіційні суми трансферів не називаються, але раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що Ігуаїн буде орендований «Міланом» за 18 мільйонів євро із зобов'язанням викупу за 36 мільйонів.

Що стосується Бонуччі і Кальдари – тут «Мілан» і «Ювентус» домовилися про прямий обмін без доплат.

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Теги: #Мілан#Ювентус#Гонсало Ігуаїн