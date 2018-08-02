Маріуполь обіграв шведський Юргорден і вийшов у 3-й етап кваліфікації Ліги Європи

Вирішальний гол українська команда забила у додатковий час.

В Одесі завершився матч 2-го раунду кваліфікації Ліги Європи.

"Маріуполь" пройшов шведський "Юргорден" і пробився в наступний, 3-й відбірний етап турніру.

Основний час гри закінчився з рахунком 1:1 - такий рахунок був зафіксований і тиждень тому, у першій дуелі цих команд в Стокгольмі. У додатковий час маріупольці забили гол з пенальті, який приніс українському клубу перемогу - 2:1. Про це повідомляє сайт УЄФА.

Перший тайм команди провели у рівній боротьбі без забитих голів.

Рахунок в матчі на 64-й хвилині відкрив Олександр Пихальонок - м'яч зрикошетив від захисника гостей і влетів у сітку воріт "Юргордена". Втім, на 78-й хвилині шведи відігралися - Баджі, який вразив ворота "Маріуполя" в першому матчі, відзначився знову.

На 97-й хвилині одна з атак "Маріуполя" завершилася фолом шведів в своєму штрафному. Арбітр вказав на 11-метрову позначку, і Фомін чітко пробив. 2:1 - в останні хвилини матчу маріупольцям вдалося втримати цей рахунок.

Нагадаємо, що шведську команду в Одесі підтримували близько 1700 вболівальників зі Скандинавії.