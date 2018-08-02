Гол на останній хвилині приніс перемогу Динамо над Шахтарем в чемпіонаті України (U-21)

Героєм матчу став півзахисник киян Євген Смирний.

У рамках молодіжної першості УПЛ відбувся матч "Динамо" - "Шахтар".

Поєдинок завершився перемогою молодих динамівців - 2:1, повідомляє офіційний сайт змагань.

Зазначимо, що у складі молодіжної команди "Динамо" зіграли кілька потенційних гравців "основи" - бразильський новачок Сідклей, хорват Йосип Піваріч, а також українці Микола Шапаренко та Назарій Русин.

Героєм зустрічі став півзахисник, вихованець академії ФК "Динамо" Євген Смирний. На 13-й хвилині Піваріч прорвався крізь захист "Шахтаря" і м'яко навісив на Смирного, який ударом головою переправив м'яч у ворота гостей - 1:0.

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На 34-й хвилині гірники провели швидку контратаку, яку точним ударом завершив Олександр Зубков.

У самій кінцівці зустрічі знову проявив себе Смирний, який відібрав м'яч у суперника і пробив точно в кут воріт. Цей гол на третій компенсованій хвилині приніс перемогу "Динамо" - 2:1.

Стартові склади:

«Динамо»: Бущан – Малишкін, Попов, Миколенко, Піваріч – Алібеков, Смирний, Шапаренко, Сідклей, Калитвинцев – Русин.

«Шахтар»: Кудрик – Меличенко, Бондар, Конопля, Корнієнко – Якимець, Ігнатенко, Глагола, Мудрик, Зубков – Василевич.

Завтра відбудеться матч головних команд "Динамо" і "Шахтаря" - "українське класико". Напередодні стало відомо, що арбітром зустрічі, яка пройде на НСК "Олімпійський", буде львів'янин Юрій Можаровський.