Екс-футболіст Олександрії став гравцем бельгійського Кортрейка

Андрій Бацула підписав контракт до 2021 року.

Український захисник, який виступав за «Олександрію», Андрій Бацула підписав контракт з бельгійським клубом «Кортрейк», який виступає у вищому дивізіоні країни.

Про це повідомляє офіційний сайт бельгійського клубу.

Контракт Бацули з "Кортрейком" розрахований до 2021 року з можливістю продовження ще на два роки. Повідомляється, що сума трансферу склала близько 500 000 євро.

«Кортрейк» в минулому сезоні фінішував 7-м у чемпіонаті Бельгії. Раніше за цей клуб грали українці Євген Макаренко, Філіп Будківський і Андрій Тотовицький.

26-річний українець Андрій Бацула перейшов в «Олександрію» влітку 2017-го з «Зірки» (Кропивницький) на правах вільного агента. На його рахунку 32 матчі в складі олександрійців, 1 гол і 2 гольові передачі в минулому сезоні.