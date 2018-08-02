Чотири гравці "Шахтаря" були відсутні в основній групі на тренуванні перед грою з "Динамо"

Дентіньо, Сергій Кривцов, Іван Ордець і Оларенважу Кайоде тренуються за індивідуальною програмою.

Донецький «Шахтар» продовжує підготовку до центрального матчу третього туру української футбольної Прем'єр-Ліги з київським «Динамо».

Вранці «гірники» провели чергове тренування на базі у Святошино, повідомляє офіційний сайт гірників.

Читайте також«Динамо» і «Шахтар» розсудить львівський арбітр Юрій Можаровський

Сесія включала квадрати і роботу над тактикою.

У загальній групі були відсутні Дентіньо, Сергій Кривцов, Іван Ордець і Оларенважу Кайоде.

Як повідомляв УНІАН, гра «Динамо» – «Шахтар» відбудеться 3 серпня в 19:00 на НСК «Олімпійський». Пряма трансляція – на телеканалі 2+2 та сайті УНІАН.