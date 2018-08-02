Чотири гравці "Шахтаря" були відсутні в основній групі на тренуванні перед грою з "Динамо"

16:47, 02 серпня 2018
Футбол
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Гірники продовжують підготовку до матчу з київським "Динамо" / shakhtar.com

Вранці «гірники» провели чергове тренування на базі у Святошино, повідомляє офіційний сайт гірників.

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Сесія включала квадрати і роботу над тактикою.

У загальній групі були відсутні Дентіньо, Сергій Кривцов, Іван Ордець і Оларенважу Кайоде.

Як повідомляв УНІАН, гра «Динамо» – «Шахтар» відбудеться 3 серпня в 19:00 на НСК «Олімпійський». Пряма трансляція – на телеканалі 2+2 та сайті УНІАН.

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Теги: #ФК Шахтар#Динамо Київ#УПЛ-2018/19