Ребров: новина про моє повернення в Динамо - нісенітниця

За словами Сергія Реброва, чутки розпускають спеціально перед матчем "Динамо" з "Шахтарем".

Екс-тренер «Динамо» Сергій Ребров прокоментував інформацію про своє можливе повернення в київський клуб, яка з'явилася сьогодні вранці в ЗМІ.

«Це нісенітниця. Такі інсинуації розпускають спеціально перед матчем «Динамо» з «Шахтарем». У мене не було розмов з президентом «Динамо» Ігорем Суркісом на цю тему. Він не пропонував мені жодних посад в структурі клубу», - сказав Ребров, якого цитує 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, Сергій Ребров був головним тренером «Динамо» з 2014-го по 2017 рік, виграв з командою два чемпіонати України і вивів команду в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.