Ребров: новина про моє повернення в Динамо - нісенітниця
15:39, 02 серпня 2018Футбол
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За словами Сергія Реброва, чутки розпускають спеціально перед матчем "Динамо" з "Шахтарем".
Сергій Ребров / fcdynamo.kiev.ua
Екс-тренер «Динамо» Сергій Ребров прокоментував інформацію про своє можливе повернення в київський клуб, яка з'явилася сьогодні вранці в ЗМІ.
«Це нісенітниця. Такі інсинуації розпускають спеціально перед матчем «Динамо» з «Шахтарем». У мене не було розмов з президентом «Динамо» Ігорем Суркісом на цю тему. Він не пропонував мені жодних посад в структурі клубу», - сказав Ребров, якого цитує 1927.kiev.ua.
Нагадаємо, Сергій Ребров був головним тренером «Динамо» з 2014-го по 2017 рік, виграв з командою два чемпіонати України і вивів команду в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
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