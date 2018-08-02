«Динамо» і «Шахтар» розсудить львівський арбітр Юрій Можаровський

14:02, 02 серпня 2018
Футбол
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Юрій Можаровський обслужить матч "Динамо" "Шахтар" / ua-football.com

Центральний поєдинок туру і всього першого кола між «Динамо» і «Шахтарем» довірено 41-річному Юрію Можаровський, повідомляє ФК "Динамо" (Київ).

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У минулому сезоні львів'янин працював на 11-ти матчах вищого дивізіону, в яких виніс 51 попередження і видалив чотирьох футболістів, в тому числі і на одному українському класіко»: в рамках 2-го туру динамівці на виїзді мінімально обіграли «гірників» — 0:1.

Асистенти арбітра — Олександр Войтюк (Запоріжжя), Семен Шлончак (Черкаси).

Четвертий арбітр — Віталій Романов (Дніпро).

Спостерігач арбітражу — Віктор Швецов (Одеса).

Як повідомляв УНІАН, матч «Динамо» — «Шахтар» відбудеться в п'ятницю, 3 серпня, на столичному НСК «Олімпійський», початок — о 19:00.

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Теги: #ФК Шахтар#Динамо Київ#УПЛ-2018/19