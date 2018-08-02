Віктор Буено став гравцем київського "Динамо"

Контракт з бразильцем розрахований на найближчі два сезони.

Футбольний клуб «Динамо» Київ і бразильський ФК «Сантос» досягли угоди про оренду 23-річного бразильського півзахисника Вітора Буено.

Буено буде виступати за «Динамо» протягом найближчих двох сезонів – 2018/2019 і 2019/2020, повідомляє офіційний сайт "Динамо".

У новому клубі Буено буде виступати під 20-м номером на ігровій формі.

Вітор Буено Фрезарін народився 5 вересня 1994 в бразильському місті Монті-Алту, в штаті Сан-Паулу.

Вітор почав займатися футболом у клубі «Монте Азул», з якого 2011 перейшов в «Байю». У 2013 році він приєднався до «Ботафогу Сан-Паулу», де грав за молодіжну команду до 20 років.

На професійному рівні Буено дебютував 25 січня 2014 за «Ботафогу Сан-Паулу» в матчі Ліги Пауліста проти команди «Пауліста». Всього за два роки він провів 11 матчів у чемпіонаті штату і забив 2 голи.

26 травня 2015 Буено був відданий в оренду в «Сантосу» - триразовому володарю Кубка Лібертадорес і восьмикратному чемпіону Бразилії. Фрезарин дебютував за свій новий клуб у матчі бразильської Серії А 17 вересня 2015 року в матчі проти «Атлетіко Мінейро», а 6 грудня того ж року забив свій перший гол у вищому дивізіоні Бразилії в грі проти «Атлетіко Паранаенсе».

18 травня 2016 Вітор підписав повноцінний контракт з «Сантосом» до 2020 року. У тому ж сезоні Буено став основним гравцем команди і забив 10 голів в 33 матчах Серії А, ставши з «Сантосом» віце-чемпіоном Бразилії.

9 березня 2017 Буено дебютував у Кубку Лібертадорес у матчі проти «Спортінг Крістал», але 1 липня отримав травму коліна в грі з «Атлетіко Гояниенсе» і залишився поза грою на 8 місяців.

Буено повернувся на поле 14 лютого 2018, зігравши останні десять хвилин у домашній грі проти «Сан-Каетано». В цілому в 2018-му Вітор зіграв за «Сантос» 9 зустрічей - 5 в чемпіонаті Бразилії і 4 в Кубку Лібертадорес.

Уклав контракт із "Динамо": 2 серпня 2018 року.