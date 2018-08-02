Ребров може змінити Хацкевича на посаді головного тренера "Динамо" - ЗМІ

Колишній наставник киян готовий у будь-який момент замінити нинішнього тренера команди.

Незважаючи на те, що головний тренер київського «Динамо» Олександр Хацкевич отримав кредит довіри від президента клубу Ігоря Суркіса на новий чемпіонат після невдалого минулого сезону, крісло під ним неабияк хитається.

Як стало відомо з обізнаних джерел в динамівському клубі, Ігор Суркіс готовий терпіти білоруського фахівця на чолі «Динамо» до першого серйозного провалу, повідомляє UA-football.

Крім того, динамівський президент, за інформацією інсайдерів видання, вже визначився з майбутнім наставником команди. Ним може стати попередник Хацкевича на посаді тренера «біло-синіх» - Сергій Ребров.

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Сам Ребров після відставки з «Аль-Ахлі» планував зробити невелику паузу у своїй тренерській кар'єрі, пов'язану з народженням дитини, а потім знову повернуться до роботи. Тим більше, що, за словами його агента Шандора Варги, пропозицій у Реброва вистачало. Однак оперативно працевлаштуватися у Реброва не вийшло. І він став частим гостем на матчах своїх колишніх підопічних.

Першу гру динамівців після відставки з «Аль-Ахлі» - проти «Маріуполя» - Ребров спостерігав з трибуни стадіону разом з уболівальниками киян. Але надалі перекочував у ВІП-ложу, ближче до динамівського керівництва, звідки пильно стежив за поєдинками за участю киян. Остання таке поява Реброва на грі за участю «Динамо» - в Одесі на Суперкубковому поєдинку проти «Шахтаря».

За наявною інформацією, Ігор Суркіс спочатку планував зробити Реброва своїм радником, однак колишній динамівський тренер від такої пропозиції відмовився. Тоді президент столичних і вирішив зробити крок конем. У разі, якщо Хацкевич і його тренерський штаб не впораються з турнірними завданнями, нового тренера «Динамо» довго шукати не доведеться. Він вже знайдений: на зміну нинішньому динамівському тренеру прийде колишній тренер.