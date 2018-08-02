Визначилися потенційні суперники "Динамо" у плей-офф Ліги чемпіонів

Кияни можуть оскаржити путівку в найпрестижніший ерокубок з переможцем пари Стандард — Аякс.

Київське "Динамо" зіграє проти голландського Аякса або бельгійського Стандарда у плей-офф кваліфікації ЛЧ, якщо, в свою чергу, обіграє чеську Славію у 3-му раунді кваліфікації найпрестижнішого єврокубка.

Жеребкування плей-офф - 4-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів відбудеться 6 серпня, тоді як матчі 3-го раунду відбудуться 7-8 і 14 серпня, повідомляє SportArena.

У 3-му раунді «шляху чемпіонів» всього чотири пари, і чотири переможця в плей-офф розіграють дві путівки у груповий етап ЛЧ.

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Посів пари визначаються за рейтингом команди, яка має в ній вищий рейтинг.

Сіяні пари 3-го раунду: Динамо — Славія, Бенфіка — Фенербахче

Несіяні пари 3-го раунду: ПАОК — Спартак, Стандард — Аякс

Так як жеребкування відбудеться до матчів 3-го раунду, а українські та російські команди УЄФА розводить, то Динамо може вийти лише на пару Стандард — Аякс.

Стандард і Аякс — віце-чемпіони Бельгії і Голландії відповідно.

Теоретично не можна виключати зміну рішення УЄФА про розведення українських і російських команд, однак це дуже малоймовірно, тому що вже в поточному сезоні Ліги чемпіонів і Ліги Європи ця практика була продовжена.

Матчі плей-офф раунду кваліфікації Ліги чемпіонів відбудуться 21-22 і 28-29 серпня.